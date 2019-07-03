شكرا لقرائتكم هيدرسيفيلد يخطر الأهلى برفض بيع رمضان صبحى ويطلب تجديد إعارته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولو نادى هيدرسيفيلد نظرائهم فى النادي الأهلى برفض بيع رمضان صبحي فى الوقت الحالي، مرحبين فى الوقت ذاته بمفاوضات تجديد إعارته، بعد انتهاء فترة الإعارة الأولى بنهاية شهر يونيو المنقضي.
وكلف مسئولو الأهلى خالد مرتجى، عضو مجلس الإدارة، بالسفر إلى إنجلترا برفقة نادر شوقى وكيل رمضان صبحى لإتمام عملية التفاوض بشكل مباشر مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى لاستمرار رمضان مع الأهلى فى الموسم الجديد، وذلك لرغبة الأهلى الشديدة فى بقاء رمضان صبحى ضمن صفوفه.
ويطلب هيدرسيفيد الحصول على 2 مليون و200 الف دولار لتجديد اعارة رمضان صبحي للأهلى وأصبح مُخطط الأهلى للإبقاء على رمضان أكثر أهمية وذلك بعد دخول الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحى، حيث أكد مسئولو الأهلى أن الزمالك يزاحم ناديهم للظفر بخدمات رمضان صبحي فى الموسم الجديد.
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