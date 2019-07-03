البرازيل تهزم الأرجنتين وتبلغ نهائي كوبا أميركا

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بلغت البرازيل المباراة النهائية من بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها بفوزها على غريمتها التقليدية الأرجنتين بهدفين نظيفين في بيلو هوريزونتي.

وسجل غابريال جيزوس (19) وروبرتو فيرمينيو (71) الهدفين.

وتلتقي البرازيل التي تسعى الى احراز لقبها القاري التاسع، في المباراة النهائية الاحد المقبل الفائز في نصف النهائي الآخر بين تشيلي والبيرو المقرر مساء الاربعاء بتوقيت البرازيل.

واختار ليونيل سكالوني التشكيلة ذاتها التي تغلبت على فنزويلا في ربع النهائي مع الاعتماد على ثلاثي الهجوم ليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز وسيرخيو اغويرو.

في المقابل، أجرى مدرب البرازيل تيتي تغييرين بعودة كاسيميرو الى التشكيلة الاساسية بعد ان غاب عن مباراة البارغواي بداعي الايقاف وزج بأليكس ساندرو بدلا من فيليبي لويز في مركز الظهير الأيسر.

وحاول المنتخب البرازيلي فرض ايقاعه في مطلع المباراة وعلى الرغم من نسبة استحواذ كبيرة على الكرة فانه لم يهدد مرمى الحارس الارجنتيني فرانكو ارماني.

وفي غمرة السيطرة البرازيلي اطلق لياندرو باريديس كرة قوية خطيرة من 35 مترا علت عارضة الحارس اليسون بيكر (12).

ونجح المنتخب البرازيلي في افتتاح التسجيل بعد ان انتزع قائدها داني الفيش الكرة في منتصف الملعب وتخلص من مدافعين ببراعة ومرر كرة ماكرة على الجهة اليمنى باتجاه فيرمينيو الذي تابعها عرضية باتجاه غابريال جيزوس المتربص امام المرمى فسددها الاخير في سقف الشبكة (19).

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وكادت الارجنتين تدرك التعادل عندما رفع ميسي كرة من ركلة حرة مباشرة داخل المنطقة تطاول لها اغويرو برأسه تخطت بيكر لكن العارضة البرازيلية تدخلت مبعدة الكرة (30).

وقام ميسي بمجهود فردي رائع وسار بالكرة مسافة 50 مترا قبل ان يغمز الكرة داخل المنطقة باتجاه اغويرو لكن تياغو سيلفا تدخل في اللحظة الاخيرة مبعدا تسديدة الارجنتيني (36).

واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة انبرى لها ميسي لكن بيكر سيطر عليها بسهولة (42).

وفي مطلع الشوط الثاني حل جناح تشلسي الانكليزي ويليان بدلا من ايفرتون غير الموفق. واستهل المنتخب الارجنتيني الشوط الثاني بتسديدة على الطاير من مارتينيز لكن بيكر كان لها بالمرصاد (50). واضاع المنتخب البرازيلي فرصة اضافة الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة بين داني الفيش وجيزوس الذي مرر كرة بينية باتجاه كوتينيو فتوغل الاخير داخل المنطقة واطلق كرة عالية (56). ومن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة الى ميسي داخل المنطقة فاطلقها قوة ارتطمت بالقائم الأيمن (58) ثم عادت اليه مررها امام باب المرمى من دون ان تجد من يتابعها.

وزج مدرب الارجنتيني بجناح باريس سان جرمان الفرنسي انخل دي ماريا بدلا من اكونا لتفعيل الجبهة الهجومية. واحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة انبرى لها ميسي لكن بيكر سيطر عليها بسهولة (65).

وحسم المنتخب البرازيلي النتيجة في صالحه عندما قاد جيزوس هجمة مرتدة سريعة وراوغ مدافعين قبل ان يمرر كر متقنة لفيرمينيو ليتابعها الأخير في الشباك الخالية من مسافة قريبة (71).

وكان لقاء بيلو هوريزونتي الرقم 33 في تاريخ لقاءات المنتخبين في كوبا اميركا ولا زالت الارجنتين تتفوق ب15 فوزا مقابل 9 للبرازيل في حين تعادلا 10 مرات. اما عموما، فالتقيا 106 مرات وتتفوق البرازيل ب43 انتصارا مقابل 38 للارجنتيم وتعادلا 25 مرة.

ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين