شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى.. أخطبوط الفراعنة الباحث عن فرصة فى كان 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز ومنتخب مصر، أو الأخطبوط كما تلقبه الجماهير، أحد أبرز اللاعبين فى قائمة الفراعنة التى تشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر وحتى 19 يوليو الحالى، وينتظر الشناوى إشارة المكسيكى أجيرى مدرب المنتخب لتمثيل مصر فى البطولة.

ويرصد الخليج 365 أبرز أرقام الشناوى فى التالى:

مواليد: 14/5/1991

السن: 28 سنة

المركز: حارس مرمى

نادى: بيراميدز

منتخب مصر

القيمة التسويقية: 2 مليون يورو

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شارك فى: 182 مباراة بالدورى العام

استقبل الأهداف فى: 133 مباراة

حقق "الكلين شيت" فى: 82 مباراة

مع المنتخب

انضم للفراعنة فى 8 أكتوبر 2011

شارك الشناوى فى: 30 مباراة دولية

وحقق منتخ مصر العلامة الكاملة فى دور المجموعات بـ 9 نقاط، ليتصدر المجموعة الأولى، بعد أن فاز الفراعنة فى المباراة الافتتاحية على زيمبابوى بنتيجة 1 /0، والكونغو فى ثانى الجولات بنتيجة 2/ 0، وأوغندا فى الجولة الثالثة بثنائية نظيفة أيضاً.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الحالى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، ويلعب منتخب مصر فى المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا.