شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مباراة ودية اليوم قبل السفر لإسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى اليوم الأربعاء مباراة ودية على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يحصل الفريق على راحة غداً الخميس ويواصل تدريباته الجمعة، قبل السفر عصر نفس اليوم إلى إسبانيا للانتظام فى المعسكر التدريبى الذى يخوضه الفريق استعدادا للمرحلة المقبلة، التى تشهد الكثير من التحديات على المستوى المحلى، بالإضافة إلى النسخة الجديدة من دورى أبطال أفريقيا.

وتتوقف بطولة الدورى الممتاز حاليا لإقامة بطولة الأمم الأفريقية بمصر حاليا والتى تستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وقام الجهاز الفنى للأهلى بعمل قياسات بدنية لجميع اللاعبين، الذين انتظموا فى التدريبات خلال الفترة الماضية، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها الفريق خلال الفترة الماضية، وفور انتظام اللاعبين فى التدريبات الجماعية، بدأ أليخاندرو مخطط أحمال الأهلى فى عمل قياسات لجميع اللاعبين، من خلال متابعة ورصد أرقامهم فى خوض بعض التدريبات الخاصة بهذا الموضوع.