شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يوجه الشكر للأخصائى الألمانى بعد أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أجيري على عدم الاستعانة بأخصائى العلاج الطبيعى الألمانى كريس رولكر مجددًا، بعد انتهاء البطولة على أن تنتهى علاقته بالمنتخب بعد أمم أفريقيا.
كان المنتخب استعان بأخصائى العلاج الطبيعى الألمانى للمساعدة فى عملية تأهيل اللاعبين المصابين وتجهيز اللاعبين قبل المباريات قبل أن يتم الاستقرار على توجيه الشكر له بعد البطولة وعدم الاستعانة به مجددًا.
وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ٩ نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات.
وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.
ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين في ٢٠١٧ و١٩٩٤ لكن في الأولى تاهل الفريق ب٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية ب٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط.
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