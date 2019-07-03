8 حقائق عن السوبر كلاسيكو.. بين خيبة ميسي والأرجنتين وأرقام البرازيل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

نجح المنتخب البرازيلي في اقصاء نظيره الأرجنتيني من نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز بثنائية نظيفة والتأهل للمباراة النهائية لينتظر الفائز من تشيلي وبيرو.

ونرصد لكم أبرز حقائق المباراة من خلال التقرير التالي:

- تأهل المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الـ20 واقترب خطوة هائلة من التتويج بلقبه التاسع في البطولة والأول له في البطولة منذ 2007.

- ودع المنتخب الأرجنتيني البطولة من المربع الذهبي بعدما بلغ النهائي في النسختين الماضيتين عندما خسر النهائي في المرتين بركلات الترجيح أمام منتخب تشيلي.

- باءت محاولات التانجو لإحراز أول لقب له في البطولات الكبيرة منذ 1993 بالفشل لتصبح الفرصة التالية له هي كوبا أمريكا 2020 بالأرجنتين وكولومبيا.

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- فشل ميسي مجددا في الفوز بأي لقب كبير مع التانجو في البطولات الكبيرة (كأس العالم وكوبا أمريكا) رغم فوزه بالعديد من الألقاب مع برشلونة الإسباني.

- الفوز هو العاشر فقط للسامبا على التانجو مقابل 25 انتصارا للأرجنتين في 33 مباراة بينهما بتاريخ مواجهاتهما في كوبا أمريكا بينما انتهت ثماني مباريات بالتعادل.

- يخوض المنتخب البرازيلي نهائي كوبا أمريكا للمرة الخامسة في خمس نسخ استضاف فيها فعاليات البطولة ويأمل في مواصلة النجاح بالنهائي على أرضه مثلما فعل في المرات الأربع الماضية.

- حافظ منتخب السامبا على سجله خاليا من الهزائم في آخر ست مباريات أمام التانجو بكوبا أمريكا حيث كان الفوز هو الثالث مقابل ثلاثة تعادلات في هذه المباريات الستة.

- حافظ المنتخب البرازيلي على سجله خاليا من الهزائم على ملعبه أمام المنتخب الأرجنتيني في المباريات الرسمية.