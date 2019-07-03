أبو تريكة: ميسي لا يحتاج إلى لقب مع الأرجنتين لإثبات أنه الأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد محمد أبوتريكة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وبرشلونة الإسباني، أسعد عشاق كرة القدم كثيرا، لهذا الجميع يتمنى أن يُتوج اللاعب ببطولة مع منتخب بلاده.

وانتهت محاولة جديدة لميسي مع الأرجنتين فيما يخص التتويج ببطولة مع منتخب بلاده، بعدما ودع كوبا أمريكا 2019 بعد الخسارة من البرازيل بثنائية نظيفة في مباراة نصف النهائي.

Advertisements

وقال أبوتريكة خلال تحليله للمباراة عبر "بي إن سبورتس" "كرة الأندية تختلف عن المنتخبات، لكن أي فريق كبير يحتاج لخط دفاع قوي، وهذا الأمر عانى منه الأرجنتين في الوقت الحالي".

وواصل "لماذا نريد أن يُتوج ميسي ببطولة مع منتخب بلاده؟، ليس لكي يُثبت شيئا، فهو الأفضل بكل المقاييس، وحقق الكثير والكثير، لكن لأنه يريد هذا الأمر وتلك البطولة التي سيحقهها لبلاده سوف تسعده، هذا ما نريده، أن يسعد ميسي".

وشدد "ميسي بما قدمه في كرة القدم أسعد الكثير، لكنه يتمنى أن يُسعد شعبه ويسعد هو شخصيا ببطولة مع الأرجنتين، وبالتالي نحن نتمنى له ذلك دائما".