بالصور.. جنون ألفيش وتصدي أليسون وحزن ميسي.. أبرز لقطات السوبر كلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بدد المنتخب البرازيلي أحلام ليونيل ميسي ومنتخب الأرجنتين في العودة لمنصات التتويج للمرة الأولى منذ أكثر من ربع قرن، وفاز عليه (2-0) في نصف نهائي كوبا أمريكا المقامة حاليا على أراضي السيليساو.

رغم تقديم التانجو أحد أفضل عروضه في البطولة الحالية، إلا أن راقصي السامبا حسموا السوبر الكلاسيكو المثير وبلغوا نهائي كوبا أمريكا للمرة الـ20، ليقتربون من التتويج باللقب التاسع في البطولة العريقة.

برزت في السوبر كلاسيكو عدة لقطات نستعرضها في الصور التالية:

- جنون ألفيش:

قدم دانييل ألفيش قائد البرازيل واحدة من أفضل المباريات في مسيرته ونجح في قيادة منتخب بلاده لنهائي كوبا أمريكا، بفضل مساهمته في الهدف الأول الذي جاء بعد مجهود رائع وفاصل مهاري من صاحب الـ36 عامًا.

تم اختيار ألفيش أفضل لاعب في المباراة.

ألفيش، الذي أعلن قبل أيام رحيله عن باريس سان جيرمان، لم يتخل عن جنونه المعتاد وخطف الأضواء من زاوية أخرى، حيث ظهر خلف الحائط البشري أثناء المباراة بهذا الشكل أثناء تنفيذ ميسي لركلة حرة.

- تصدي أليسون:

تألق أليسون بيكر حارس مرمى البرازيل في حماية مرماه من لدغات البرغوث ليونيل ميسي، حيث نجح في التصدي لتسديدة أطلقها من ضربة حرة بشكل رائع، وأمسك بالكرة رغم توجيهها بقوة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى.

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يبدو أن حارس ليفربول الإنجليزي تعلم جيدا من الضربة الحرة التي كلفته هدفًا أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي، حيث أطلق ميسي الكرة وقتها من مسافة بعيدة المدى، منحته جائزة أفضل هدف بالمسابقة.

أليسون، أغلى حارس في تاريخ كرة القدم، حافظ على نظافة شباكه في آخر تسع مباريات له في جميع المسابقات مع النادي والمنتخب، 846 بدون استقبال أي هدف.

- حزن ميسي:

مشهد اعتدنا على رؤيته ودائمًا ما ترصده عدسات المصورين لميسي بقميص الأرجنتين، إذ أصيب نجم برشلونة بخيبة أمل جديدة، ليستمر قائد التانجو بلا ألقاب دولية بعد إتمام عامه الـ32 قبل عدة أيام.

ميسي وفقا لموقع "سكواكا" خلال بطولة كوبا أمريكا كانت إحصائياته مع الأرجنتين كالتالي: الأكثر قياما بالمراوغات الناجحة (20)، الأكثر تسديدا (16)، الأكثر تعرضا للأخطاء (15)، والأكثر صناعىً للفرص (9),