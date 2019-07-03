رياضة | نجم ريال مدريد يقترب من أشبيلية

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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن سيرجيو ريجيلون نجم ريال مدريد الإسباني يقترب من الإنضمام إلى أشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.



وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية يوم الخميس المقبل.



وذكرت التقارير أنع على الرغم من إعلان ريجيلون رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد الموسم المقبل إلا أن زيدان المدير الفني للفريق يرغب في إعارة اللاعب لمنحه فرصة لكسب الخبرة اللازمة قبل العودة للملكي في المستقبل.



وأشارت التقارير إلى زيدان يفضل الاعتماد على مارسيلو في الموسم المقبل على حساب ريجيلون ومع انضمام فيرلاند ميندي للفريق فلن يحصل ريجيلون على الدقائق الكافية للعب في الموسم المقبل ليصبح رحيله على سبيل الإعارة هو الخيار الأمثل للجميع.



وكشفت التقارير أن ريجيلون سيستطيع الانسجام سريعاً في صفوف أشبيلية تحت قيادة لوبوتيجي الذي عمل الموسم الماضي مديراً فنياً لريال مدريد والذي يعتبر سبباً في ظهور اللاعب الشاب مع الملكي في الموسم الماضي.