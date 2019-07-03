رياضة | والد نيمار عن عودة نجله إلى برشلونة: هذا لن يحدث أبدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد نيمار عن عودة نجله إلى برشلونة: هذا لن يحدث أبدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال والد نيمار في تصريحات صحفية : " الذهاب إلى برشلونة من أجل التفاوض على عودة نيمار ؟ هذا لن يحدث أبداً، أنا متواجد في البرازيل وسأبقى هناك حتى عودة نيمار من أجل الذهاب سوية إلى باريس".
وأفادت تقارير صحفية برازيلية بأن والد نيمار ووكلاء أعماله يسعدون للذهاب إلى برشلونة اليوم تمهيداً لبدء مفاوضات عودة نيمار في الميركاتو الصيفي الحالي.
وأكدت التقارير البرازيلية أنه من المتوقع أن يتم التوصل لاتفاق في فترة وجيزة للغاية وسط توقعات برحيل لاعب أو اثنين من برشلونة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة تبادلية دون أن يقوم PSG بالتواصل مع فيليب كوتينيو أو عثمان ديمبلي حتى هذه اللحظة.
وءكرت التقارير أن نيمار لا يشعر بالسعادة في باريس سان جيرمان الأمر مما دفعه لطلب الرحيل والعودة إلى برشلونة بعد عامين فقط من رحيلع عن الكامب نو.
يذكر أن جوردي كاردونر نائب رئيس برشلونة تحدث عن رغبة نيمار في العودة للفريق لكنه لم يؤكد رغبة النادي في استعادة خدمات النجم البرازيلي.