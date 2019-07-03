رياضة | برشلونة يقدم صفقته الجديدة للجماهير نهاية الأسبوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقدم صفقته الجديدة للجماهير نهاية الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ​برشلونة​ الإسباني عن تقديم صفقته الجديدة الهولندي فرينكي دي يونج القادم من آياكس.



وأفاد النادي الكتالوني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بأن تقديم اللاعب رسميًا سيكون الجمعة المقبلة على ملعب كامب نو في تمام الساعة السابعة بتوقيت إسبانيا بحضور الجماهير.



وأشار النادي إلى أن الحدث سيتم نقله مباشرة عبر تلفزيون برشلونة الرسمي وعبر حسابات النادي في وسائل التواصل الإجتماعي.