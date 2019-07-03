رياضة | هل يعتزل ميسي اللعب الدولي بعد توديع كوبا أمريكا؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعتزل ميسي اللعب الدولي بعد توديع كوبا أمريكا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع منتخب الأرجنتين بطولة كوبا أمريكا من نصف النهائي بعد الخسارة أمام البرازيل بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما فجر اليوم الأربعاء بنصف نهائي الكوبا 2019.

وبعد خروج راقصي التانجو من البطولة يتساءل الكثير من مشجعي كرة القدم حول العالم هل يعتزل ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين اللاعب الدولي مرة أخرى بعد فشله من جديد في حصد أي لاقي رفقة التانجو.

وكان ميسي قد اعتزل اللاعب دوليًا في يونيو 2016 بعد خسارة نهائي كوبا أمريكا أمام تشيلي بركلات الجزاء الترجيحية.

والسؤال الذي يطرح نفسه حاليًا هل يخرج ميسي من جديد ويعلن اعتزاله اللعب الدولي بعد فشله الذريع مع المنتخب الأرجنتيني؟.