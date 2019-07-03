رياضة | فيديو.. البرازيل تتأهل لنهائي كوبا أمريكا بثنائية في شباك الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. البرازيل تتأهل لنهائي كوبا أمريكا بثنائية في شباك الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب البرازيل في تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كوبا أمريكا.

وسجل جابريل جيسوس الهدف الأول لمنتخب البرازيل في الدقيقة 19 من الشوط الأول، قبل أن يعزز روبرتو فيرمينيو النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 71 من المباراة.