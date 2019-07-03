الامارات | ورشة عمل تعريفية بشأن مهام مقيمي حكام كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل تعريفية بشأن مهام مقيمي حكام كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت إدارة الحكام باتحاد كرة القدم الورشة التعريفية الثانية بشأن مهام وعمل مقيمي الحكام بمشاركة مجموعة من نخبة قضاة الملاعب الدوليين وحكام الدرجة الأولى المرشحين لدخول مجال التقييم، إذ تأتي الورشة ضمن برنامج لجنة وإدارة الحكام لزيادة وتطوير قطاع المُقيِمِين عن طريق الاستعانة بالحكام الدوليين وحكام الدرجة الأولى في تقييم حكام مباريات المراحل السنية خلال الموسم الرياضي القادم.
وتُقدم الورشة تعريفاً شاملاً لمهام وواجبات مقيم الحكام والأدوار المنوطة بعمله وآلية تقييم أداء الحكام خلال المباريات، بهدف تطوير الأداء الفني للحكام وتعزيز قدراتهم.
وحضر رئيس اتحاد الكرة المهندس مروان بن غليطة جزءا من ورشة العمل، إذ تمنى في كلمة له خلال الورشة التوفيق لقضاة الملاعب في مجال تقييم الحكام، معتبراً أن تلك الخطوة ستسهم بشكل فعَال في تطوير منظومة التحكيم في الدولة.
يُذكر أن إدارة الحكام نظمت الورشة الأولى منتصف يونيو الماضي.
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