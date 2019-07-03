شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تهزم الأرجنتين وتبلغ النهائي كوبا أمريكا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "أ ف ب" (البرازيل) بلغت البرازيل المباراة النهائية من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بفوزها على غريمتها التقليدية الأرجنتين بهدفين نظيفين في بيلو هوريزونتي. بلغت البرازيل المباراة النهائية من بطولة كوبا أمريكا التي تستضيفها بفوزها على غريمتها التقليدية الأرجنتين بهدفين نظيفين في بيلو هوريزونتي. وسجل غابريال جيزوس (19) وروبرتو فيرمينيو (71) الهدفين. وتلتقي البرازيل التي تسعى الى إحراز لقبها القاري التاسع، في المباراة النهائية الأحد المقبل الفائز في نصف النهائي الآخر بين تشيلي والبيرو المقرر غدا (الخميس).



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