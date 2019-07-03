شكرا لقرائتكم خبر عن قمة سعودية «نارية» في «الآسيوية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أسفرت القرعة التي أجريت يوم أمس (الثلاثاء) في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية كوالالمبور عن مواجهات قوية ومثيرة في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2019، إذ سيلعب كاشيما انتليرز حامل اللقب مع غوانغزهو ايفرغراند الصيني بطل عامي 2013 و2015، وفي المقابل يتواجه شنغهاي اس آي بي جي الصيني مع أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل عامي 2007 و2017، وفي منطقة غرب آسيا يتقابل الفائز من مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي مع الفائز من مباراة الدحيل القطري والسد القطري، وفي المباراة الثانية ضمن ربع النهائي في منطقة غرب آسيا يتواجه الفائز من مباراة الاتحاد السعودي وذوب آهن الإيراني مع الفائز من مباراة الأهلي السعودي والهلال السعودي.

وتقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي أيام 26 و27 و28 من شهر أغسطس القادم، والإياب أيام 16 و17 و18 من شهر سبتمبر القادم، فيما ستقام مباراتا ذهاب الدور قبل النهائي يومي 1 و2 من شهر أكتوبر القادم، والإياب يومي 22 و23 من الشهر نفسه، على أن يجري ذهاب النهائي يوم 9 من شهر نوفمبر القادم، والإياب يوم 24 من الشهر ذاته.