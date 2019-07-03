شكرا لقرائتكم خبر عن «الداهية» يقود انطلاقة العميد من «بولتون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

يبدأ فريق الاتحاد غدا (الخميس) معسكره الإعدادي للموسم الرياضي القادم، إذ سيحتضن ملعب نادي بولتون الإنجليزي معسكر العميد الخارجي الذي سيقوده المدرب «الداهية» سييرا. وستغادر البعثة الاتحادية جدة صباح يوم غد (الخميس) متوجهة إلى مدينة مانشستر، ومن ثم الاستقرار في مقر المعسكر بنادي بولتون، الذي سيتخلله عدد من المباريات الودية والتمارين اليومية للفريق الاتحادي الذي يستعد لمنافسات الموسم الجديد محليا وعربيا وقاريا.

من جانب آخر، أعلنت إدارة نادي الاتحاد فجر أمس (الأربعاء) التعاقد مع اللاعب عبدالإله المالكي قادما من نادي الوحدة للانضمام لصفوف الفريق الاتحادي الأول لمدة 3 أعوام، وتمت مراسم توقيع العقد بين رئيس النادي أنمار الحائلي وعبدالإله المالكي بحضور نائب الرئيس أحمد كعكي، ووكيل أعمال اللاعب.

من جانبه، تمنى رئيس النادي الحائلي التوفيق للاعب المالكي مع زملائه في الفريق لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية.

من جهتها، تضع الإدارة الاتحادية اللمسات النهائية على العديد من الصفقات المحلية والأجنبية التي سيتم التعاقد معها لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول، بالتنسيق مع المدرب سييرا، وسيتم الإعلان عنها عقب توقيع العقود الرسمية.