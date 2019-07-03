شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الهلال تحط رحالها في «لينز» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999وصلت البعثة الهلالية صباح أمس (الثلاثاء) إلى مدينة لينز النمساوية لإقامة معسكر إعدادي لمدة 22 يوماً استعداداً للموسم الرياضي الجديد، الذي ستكون بدايته بخوض مواجهة الذهاب أمام الأهلي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا. وسيتخلل المعسكر الهلالي 4 مباريات ودية، يحددها الجهاز الفني لاحقا.
على صعيد آخر، وصل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو وطاقمه الفني، الذي تعاقدت معه الإدارة الهلالية أخيرا، إلى معسكر الفريق واجتمع مع اللاعبين وتعرف عليهم وحثهم على بذل الجهد طوال فترة المعسكر، وشرح لهم برنامجه التدريبي الذي سيسير عليه خلال الفترة الإعدادية.
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