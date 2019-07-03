شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات الأهلي والفيحاء في «مازدا 14» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) تواجد في بطولة مازدا النجم الدولي السابق إداري الفريق الأول بالنادي الأهلي محمد شلية، برفقة مدير الفريق الأول بنادي الفيحاء الدكتور محمد السليمان، وتبادلا الحوار حول استعدادات الفريقين للموسم القادم واستمتعا كثيرا بأجواء مباريات البطولة الحماسية، وأخذ الصور التذكارية مع المواهب الصاعدة فيها. وجاءت نتائج مباريات اليومين الماضيين على النحو التالي: مطعم أوغور تفوق على الأهلي كابيتال بـ5 أهداف مقابل هدفين، وعطلات يزن يكسب ملاعب البسمة بـ4 أهداف مقابل 3 أهداف، وتعادل فريقا الأوروبي وتشلسي بهدف لمثله، وخسر مطعم الشرق الأوسط بهدفين مقابل هدف واحد من مركز فن الإدراك للتدريب، وفي آخر لقاء تعادل كل من حسوبة العقارية وعصائر صحتك «سلبيا».

تواجد في بطولة مازدا النجم الدولي السابق إداري الفريق الأول بالنادي الأهلي محمد شلية، برفقة مدير الفريق الأول بنادي الفيحاء الدكتور محمد السليمان، وتبادلا الحوار حول استعدادات الفريقين للموسم القادم واستمتعا كثيرا بأجواء مباريات البطولة الحماسية، وأخذ الصور التذكارية مع المواهب الصاعدة فيها. وجاءت نتائج مباريات اليومين الماضيين على النحو التالي: مطعم أوغور تفوق على الأهلي كابيتال بـ5 أهداف مقابل هدفين، وعطلات يزن يكسب ملاعب البسمة بـ4 أهداف مقابل 3 أهداف، وتعادل فريقا الأوروبي وتشلسي بهدف لمثله، وخسر مطعم الشرق الأوسط بهدفين مقابل هدف واحد من مركز فن الإدراك للتدريب، وفي آخر لقاء تعادل كل من حسوبة العقارية وعصائر صحتك «سلبيا».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحضيرات الأهلي والفيحاء في «مازدا 14» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.