شكرا لقرائتكم خبر عن «أخضر الإعاقة» يتأهل لبطولة العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اختتم المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة مشاركته في ملتقى تونس الدولي «الجائزة الكبرى» بتحقيق 8 ميداليات «ذهبيتان وفضية واحدة و5 برونزيات»، ورقم تأهيلي لبطولة العالم التي ستقام في دبي خلال شهرنوفمبر القادم. وجاء الرقم التأهيلي للاعبة سارة الجمعة التي حققت الميدالية البرونزية والمركز الـ3 في منافسات دفع الجلة بمسافة 6:39 متر «تصنيف F36» لتقتنص بطاقة التأهل، فيما جاءت الميدالية الذهبية الأولى عن طريق العداء نور الصناع بحلوله أولا في سباق 100 متر «تصنيف T44» بزمن 12:20 ثانية.

وجاءت الميدالية الذهبية الثانية عن طريق العداء علي النخلي بحصوله على المركز الأول في سباق 100 متر «تصنيف T37» بزمن 12:36ثانية، كما حقق النخلي الميدالية الفضية والمركز الثاني في سباق 200 متر «تصنيف T37» بزمن 24:85 ثانية، ونال كذلك الميدالية البرونزية والمركز الـ3 في سباق 400 متر، فيما حصد هاني النخلي 3 ميداليات برونزية في منافسات رمي الرمح والقرص ودفع الجلة.

يذكر أن الملتقى أقيمت منافساته على ملعب رادس في تونس بمشاركة 344 لاعبا ولاعبة يمثلون 43 دولة، ويعد ضمن محطات التأهل لبطولة العالم التي ستقام في دبي خلال شهر نوفمبر 2019 ودورة الألعاب البارالمبية الدولية 2020 بطوكيو.