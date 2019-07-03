شكرا لقرائتكم خبر عن المسحل: «عودة» الحكم المحلي بيد الأندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

أعلن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، استمرار الاستعانة بالحكم الأجنبي خلال مباريات الموسم الرياضي القادم، على أن تتم مناقشة عودة الحكم المحلي مع الأندية ولجنة الحكام، كما أعلن تشكيل رؤساء اللجان خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول في مقر الاتحاد بالرياض، خلال مؤتمر صحفي أمس (الثلاثاء)، تاركا لهيئة الرياضة تحديد مكان ووقت مباراة كأس السوبر السعودي، مشيرا إلى أن جدولة دوري المحترفين، ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، ستكون مناطة برابطة الدوري السعودي للمرة الأولى في تاريخها. كما أعلن المسحل أن رئيس لجنة الانضباط لن يكون من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مشددا على أن يكون رئيس اللجنة مستقلا بحسب النظام، ومشيرا إلى أنه يفضل أن يكون «سعوديا»، في إشارة لعدم تكرار تجربة الأسترالي جيمس كيتشينغ، الذي عين خلال فترة عادل عزت.

وجاء خلال الاجتماع تعيين نعيم البكر رئيسا للجنة المسابقات، واعتماد معيض الشهري رئيسا للجنة الاحتراف، ونزيه النصر رئيسا لجنة المسؤولية الاجتماعية، وصالح الحارثي رئيسا للجنة الطبية، وتركي السلطان رئيسا للجنة الفنية، وعبدالله كبوها رئيسا للجنة المالية، وياسر المسحل رئيسا للجنة التجارية لحين تعيين رئيس.

واستحدث اتحاد القدم لجنة «التطوير والمبادرات» برئاسة بندر الأحمدي، ولجنة «العلاقات الدولية» برئاسة خالد الثبيتي. وتم تخصيص بريد إلكتروني للجماهير لتقديم المقترحات أو الاستفسارات.

وأكد المسحل أن الحكم الإيطالي كولينا، سيواصل مهماته مشرفا مؤقتا على لجنة الحكام، لحين اختيار رئيسا للجنة، على أن يكون «أجنبيا متمرسا». وكشف المسحل أن الاتحاد السعودي لكرة القدم حصل على أرض من قبل الهيئة العامة للرياضة لإنشاء مقر جديد لاتحاد القدم، مؤكدا أنه ستتم مراجعة كافة العقود للحفاظ على حقوق ورفع مداخيل الاتحاد، وأنه ينتظر اعتماد تقرير المركزالمالي لمعرفة ما إذا كانت هناك ديون على اتحاد اللعبة، موضحا أنه يسابق الزمن للتعاقد مع مدرب كبير ويملك سيرة قوية لقيادة المنتخب الأول قبل أغسطس، وخوض أول استحقاق رسمي في سبتمبر.