رضا علي فاز منتخب البرازيل على نظيره منتخب الأرجنتين 2-0 في في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا وأحرز ثنائية السيليساو جابريل خيسوس في الدقيقة 19، وروبيرتو فيرمينو عند الدقيقة 71. منتخب التانجو لم ينجح مرة أخرى في الفوز على البرازيل في أرض الأخير وذلك بخسارته 9 مرات والتعادل في مناسبتين فقط. Advertisements كما استمرت عقدة البرازيل بالنسبة للبيسيليستي، إذ كان آخر إقصاء من الأرجنتين للسيليساو في نسخة 1993 وبعدها خرج من البطولة في 1995 و1999 و20004 و2007.

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