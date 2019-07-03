الامارات | موعد مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 بتوقيت الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 بتوقيت الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 يوم الجمعة القادم وذلك بعد أن حسم دور المجموعات وصعد 16 فريق إلى هذه المرحلة وودعت ثمان منتخبات، ولم يشهد دور المجموعات أي مفاجأت تذكر بعدما صعد من يستحق وكل المنتخبات المؤهلة، ومن بينهم الرباعي العربي المغرب، تونس، الجزائر، مصر.

وتبدأ منافسات المرحلة القادمة يوم الجمعة القادم بلقائين وتستمر لمدة أربعة أيام بنفس المعدل مباراتين يومياً ونعرض فيما يلي موعد مباريات دور الـ 16 بتوقيت الإمارات.

الجمعة

المغرب - بنين (الساعة 8:00 مساءً) استاد السلام

أوغندا - السنغال (الساعة 11:00 مساءً) استاد القاهرة الدولي

السبت

نيجيريا - الكاميرون (الساعة 8:00 مساءً) استاد الإسكندرية

مصر - جنوب إفريقيا (الساعة 11:00 مساءً) استاد القاهرة الدولي

الأحد

مدغشقر - جمهورية الكونغو (الساعة 8:00 مساءً) استاد الإسكندرية

الجزائر - بنين (الساعة 11:00 مساءً) استاد الدفاع الجوي

الأثنين

مالي - ساحل العاج (الساعة 8:00 مساءً) استاد السويس الجديد

غانا - تونس (الساعة 11:00 مساءً) استاد الإسماعيلية