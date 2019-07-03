شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينو يسجل ثاني أهداف البرازيل أمام الأرجنتين في نصف نهائي «كوبا أمريكا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل روبرتو فيرمينو هدف البرازيل الثاني في شباك الأرجنتين، بعد تمريرة متقنة من غابرييل جيسوس. يواجه البرازيل غريمه التقليدي الأرجنتين، في الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا 2019. وسجل غابرييل جيسوس هدف البرازيل الأول في الدقيقة 18، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

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