البرازيل تفوز على الأرجنتين بهدفين وتصعد لنهائي كوبا أمريكا

حقق منتخب البرازيل فوزًا ثمينًا على نظيره الأرجنتيني، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما صباح الأربعاء، على ملعب "جريميو أرينا"، بالدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا.
أحرز هدفي البرازيل كل من جابريل خيسوس في الدقيقة 19، وربرت فيرمينو في الدقيقة 71.
بذلك تمكن منتخب البرازيل الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة التي تقام على أرضه، وينتظر الفائز من اللقاء الذي سيجمع بين منتخبي تشيلي وبيرو.
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