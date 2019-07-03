شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يبدأ صرف مكافآت للاعبى المنتخب بعد التأهل إلى دور الـ16... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، صرف مكافآت فورية للاعبى المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافير أجيرى، بعد التأهل إلى دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2019، كأول المجموعة الأولى.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب على مبلغ 50 ألف جنيه وفقا للائحة المكافآت الداخلية الخاصة بالفريق، قبل مباراة السبت المقبل فى دور الـ16 بالكان، ولم يتم يتحدد طرفها الثانى حتى الأن.. وتنص لائحة الفريق على الحصول على 50 ألف جنيه لكل لاعب فى حالة التأهل إلى دور الـ16 على أن تزيد المكافأة بنسبة 50% مع الصعود لكل دور حتى المباراة النهائية، على أن يحصل اللاعبون على إجمالى ما تم صرفه من مكافآت فى حالة الفوز باللقب القارى للمرة الثامنة فى تاريخ الفراعنة.

وحقق منتخب مصر رقما قياسيا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة ب٩ نقاط وسجل الفريق ٥ اهداف ولم يستقبل اي هدف في ٣ مباريات.

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وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق ٣ انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها ٧ مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في ٢٠ نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة ٣ مرات من قبل في ٢٠١٠ و٢٠٠٠ و١٩٧٤، لكن الفريق استقبل فى الدور الاول بالبطولة الاولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين ايضا.

ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة ايضا بالدور الأول مرتين في ٢٠١٧ و١٩٩٤ لكن في الأولى تاهل الفريق ب٧ نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية ب٤ نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت ٣ فرق فقط.