البرازيل إلي النهائي .. نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم، حيث تقام مباراة البرازيل والأرجنتين في الدور نصف النهائي بكوبا أميركا 2019 تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ملعب “مينيراو” بمدينة “بيلو هوريزونتي”، وستكون مباراة البرازيل ضد الأرجنتين اليوم منقولة من خلال قناة بي أن ماكس مباشرة وذلك من خلال قناة بي ان ماكس HD3.

تضم تشكيلة البرازيل اليوم كلا من: حراسة المرمى: أليسون، اما في الدفاع: أليكس ساندرو – ماركينيو – تياجو سيلفا – داني ألفيش، وفي خط الوسط: إيفرتون – كاسيميرو – آرثر، وثلاثي الهجوم: كوتينيو – جابرييل جيسوس – فيرمينو.

، تعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا أحد أقوي مباريات البطولة، حيث يتوقع الجميع أن يكون الفائز من مباراة اليوم هو من سيتوج بلقب البطولة، وذلك لقوة الفريقين، وكثرة النجوم أمثال ليونيل ميسي، وكذلك فيرمينيو، وغيرهم.

تشكيل الأرجنتين: آرماني، فويث، بيزيلا، أوتاميندي، تاجليافيكو، دي بول، باريديس، أكونيا، ميسي، مارتينيز، أجويرو.

نزول الفريقين إلي أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء قبل بداية المباراة وسط تواجد جماهيري كبير للغاية يملأ مدرجات ملعب المباراة

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين كوبا أمريكا

يستعد الفريقان للنزول إلي أرض الملعب لبدأ أحداث الشوط الأول من المباراة.

بداية الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

ضغط هجومي كبير من السيليساو البرازيلي منذ الدقيقة الأولي للمباراة، وماحولات لتسجيل الهدف الأول المبكر، والمباراة مشتعلة.

تسديدة قوية للأرجنتين في الدقيقة 12، وتمر بجانب القائم مباشرة.

سيطرة أرجنتينيه على مجريات المباراة مع وصولنا للدقيقة 15 من زمن الشوط الأول، ومازالت نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين حتى الآن هي التعادل السلبي بدون أهداف.

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جابريل خيسوس يسجل الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة 20 من زمن المباراة.

مرور 35 دقيقة من زمن المباراة، ومازالت البرازيل متقدمة بهدف دون رد.

بث مباشر البرازيل والأرجنتين الشوط الثاني، نهاية الشوط الأول من مباراة البرازيل والأرجنتين بتقدم البرازيل بهدف دون رد، وننتظر بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني.

سيطرة برازيلية منذ بداية الشوط الثاني، ومحاولات أرجنتينيه لتسجيل هدف التعادل.

الأرجنتين تحاول تعديل النتيجة وتجنب الهدف الثاني من البرازيل.

الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة 70 عن طريق فيرمينيو، وتصبح النتيجة 2-0 لصالح البرازيل.

الدقيقة 80: البرازيل متقدمة بهدفين دون رد، وتقترب من الوصول للدور النهائي.

نهاية المباراة بفوز البرازيل بهدفين دون رد، وتتأهل لنهائي كوبا أمريكا.