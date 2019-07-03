طرف النهائي الأول: نتيجة مباراة الارجنتين والبرازيل اليوم والحظ يعاند التانجو وميسي

نعرض لكم نتيجة مباراة الأرجنتين والبرازيل، لا تتكرر كثيرا هى تلك المباريات الرسمية التي يتقابل فيها منتخبين كلاهما يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين في صراع على الحصول على لقب ولهذا فان موعدنا اليوم مميز للغاية حين نشاهد نهائي مبكر قبل النهائي في مباراة بين الأرجنتين والبرازيل فمن سينهي اللقاء حاجزا بطاقة التأهل ومن سيغادر في حزن.
مباراة الارجنتين والبرازيل
وسيكون موعد اللقاء والقمة النارية في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح اليوم بتوقيت القاهرة وهو الوقت الذي جرت فيه العديد من مباريات بطولة كوبا أمريكا بسبب اختلاف المكان والزمان عن وطننا العربي، ومن المفترض أن تكون هذه المباراة هى الأكثر متابعة حول العالم حتى الآن منذ انطلاقة البطولة.
الارجنتين والبرازيل
وكان المنتخب البرازيلي قد استطاع الوصول للدور نصف النهائي بعد مباراة صعبة انتهت وحُسمت بركلات الترجيح، اما المنتخب الأرجنتين استطاع تحقيق فوز سهل ومريح بهدفين على منتخب فنزويلا في المباراة السابقة في تألق الجناح المهاجم مارتينيز فهل يكون ميسي القائد الملهم الذي يتوهج اليوم ويعبر بالتانجو.
نتيجة مباراة الأرجنتين والبرازيل
وتبلغ مباراة اليوم قمة التحدي الكروي على ارضية الميدان بين الزملاء في الفريق واعداء اليوم مع قيادة ميسي للمنتخب الأرجنتيني وأحلام السيليساو التي تنصب على نجمهم الآن بعد غياب نيمار وهو كوتينهو واللاعبين هما زملاء في نفس الفريق برشلونة.
تشكيل الأرجنتين التي يدخل بها سكالوني: أرماني – فويث – بيتزيلا – أوتاميندي – نيكولاس تاجليافيكو – أكونيا – لياندرو باريديس – رودريجو دي بول- ميسي – مارتينيز – أجويرو
الجماهير تبدأفي الاحتشاد والدخول في المدرجات قبل بداية المباراة بساعات وتوقع بتشجيع كبير في ظل الندية التاريخية في هذه المباريات التي تسمى كلاسيكو أمريكا اللاتينية
- بداية المباراة الآن
- الدقيقة 10: صفر صفر هى النتيجة والمباراة تأخد جانب الجدية منذ اللحظة الأولى وتهديد بالهدف فهل يأتي مبكرا
- الدقيقة 19: جابريل خيسوس يسجل الهدف الأول له في اللقاء والنتيجة تصبح تقدم البرازيل بهدف نظيف الآن والمهمة تصعب على ميسي ورفقاه هل من المتوقع عودتهم
- نهاية الشوط الاول بتقدم البرازيل بهدف نظيف حتى بداية الشوط الثاني ورأسية أجويرو كادت أن تتعادل
- بداية الشوط الثاني الآن: الأرجنتين تلعب للهجوم والبرازيل تلعب على المرتدات وأليسون يمسك بتسديدة ويحفظ نظافة شباكه
- الدقيقة 60: ميسي يتحسر على ضياع فرصة التعادل بعد تسديدة له يردها القائم الأيمن لأليسون
- الدقيقة 71: مرتدة وانطلاقة خيسوس والكرة تسكن الشباك والهدف الثاني لفيرمينو
- نهاية اللقاء البرازيل طرف المباراة النهائية الأول