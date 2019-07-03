من المتأهل: نتيجة مباراة الأرجنتين والبرازيل في دور نصف النهائي ببطولة كوبا أمريكا 2019

يحتضن ملعب جوفيرنادور ماجاليس مباراة القمة بين البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، ويلعب المنتخبين من أجل الفوز وتحقيق النصر للصعود للمباراة النهائية في البطولة، وقد استطاعت الأرجنتين الفوز والصعود كثاني للمجموعة بعدما حصلت على 4 نقاط بينما استطاعت البرازيل الصعود كأول للمجموعة برصيد 7 نقاط.

مباراة البرازيل والارجنتين

ويلتقي الفريقين في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة والواحدة والنصف بتوقيت تونس والمغرب والساعة الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، وتُنقل المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس الثالثة والرابعة بتعليق حفيظ دراجي وعصام الشوالي على اللقاء.

البرازيل والارجنتين

من الجدير بالذكر أن المنتخبين التقيا قبل ذلك في أكثر من مباراة كانت الإحصائيات متقاربة إذ فازت الأرجنتين على البرازيل في 24 مباراة بينما خسرت في 23 مباراة وتعادل المنتخبين في 12 مباراة، ومباراة اليوم لا تعرف التعادل إذ يتوجب على أي من الفريقين الفوز للوصول للنهائي.

نتيجة مباراة الارجنتين والبرازيل

وسيكون تيتي مدرب البرازيل في حيرة من أمره في وضع التشكيل المناسب لمباراة اليوم وهل سيعتمد على مهاجم واحد أم يبدأ بمهاجمين كالقاء السابق الذي انتهى بدون احرازهما أى اهداف والنتهى اللقاء بركلات الترجيح

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دعونا نقدم لكم التشكيل الرسمى للبرازيل اليوم: بيكر في الحراسة في الدفاع تياجو سيلفا – ماركينيوس – دانييل ألفيس – فيليبي لويس، في الوسط كاسيميرو – أرتور – ايفرتون – كوتينيو ومهاجمين صريحين جيسوس وفيرمينو.

وتحدث أبو تريكة عن المرونة التي يجب أن يتمتع بها تيتي في تشكيل البرازيل وأنه يحسب له الاعتماد على ايفرتون بأنه يكمل المباريات بعد تألقه في مشاركته وأنه فرض عليه ذلك بعد اصابة نيمار

يعتبر لقاء كلاسيكو الأرجنتين والبرازيل هو الأكثر تكرارا في تاريخ الكوبا، الفريقين التقيا 32 مرة هل ستكون المرة 33 من نصيب أصحاب الديار أم لرفقاء ميسي نحو كسر النحس الملازم