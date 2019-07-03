السيليساو البرازيلي يتأهل للنهائي على حساب الارجنتين في قمة نارية

تغلب المنتخب البرازيلي على ضيفه الارجنتين في كلاسيكو الارض بهدفين دون رد ليتأهل للمباراة النهائية من كوبا امريكا 2019، وينتظر الطرف الاخر الفائز من لقاء تشيلي وبيرو الذي سيلعب اليوم، أحرز اهداف البرازيل كلا من جابريل خيسوس وروبرتو فيرمينو على الترتيب، ليتواصل معاناة التانجو الارجنتيني بالبطولات الكبرى في السنوات الاخيرة بقيادة النجم ليونيل ميسي.

مباراة الارجنتين والبرازيل يطلق عليها كلاسيكو الأرض، هي المباراة التي تجمع بين أكبر منتخبي كرة قدم في العالم على مر التاريخ،مليئة دوماً بنجوم الصف الأول.

منتخب الأرجنتين تأهل إلى نصف النهائي بعد الفوز على فنزويلا بهدفين مقابل لا شئ، أما منتخب البرازيل تأهل بعد فوز صعب بركلات الترجيح على منتخب باراجواي العنيد.

تشكيلة منتخب البرازيل الرسمية أمام الأرجنتين، اليسون حارس العرين، الفيس، سيلفا، ماكينيوس، ساندورو، أرثر، كاسميرو، كوتينهو، إيفرتون، خيسوس، فيرمينهو.