برغم التألق ميسي يغادر| الآن تعرف على نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف النهائي

ينتظر عشاق الكرة العالمية مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم في نصف نهائي كوبا أمريكا، وحرص نيمار على مساندة منتخب بلاده إذ أكدت تقارير صحفية أنه سيقوم بحضور المباراة من المدرجات لتشجيع زملائه، ومن الجدير بالذكر أن نيمار خارج قائمة المنتخب البرازيلي المُشاركة في بطولة كوبا أمريكا بسبب تعرضه لكدمة في الكاحل أبعدته عن الملعب.

مباراة الأرجنتين والبرازيل

يبحث كلا المنتخبين عن الفوز في العُرس الكروي بين منتخبي الأرجنتين بقيادة ميسي والأرجنتين بمساندة من نيمار الغائب عن البطولة، وتبدأ المباراة في الثانية والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف بتوقيت السعودية والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات، وتُعلق على المباراة الشوالي وحفيظ دراجي على بي إن ماكس الثالثة والرابعة.

الأرجنتين والبرازيل

وقد أكد كافو أن منتخب البرازيل قادر على الفوز في مباراته أمام الأرجنتين ولكنها ليست بالمباراة السهلة، ويجب عليهم إيقاف خطورة ميسي للفوز بالمباراة خاصة أن ميسي خطير في الملعب خاصة إذا كان في يومه، وقد أكد أليسون أن منتخب بلاده جاهز للمباراة حتى إذا وصلت لضربات الترجيح، ومن الجدير بالذكر أن ميسي يُحاول الفوز بالبطولة مع الأرجنتين حيث لم يُتوج مع منتخب بلاده قبل ذلك.

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نتيجة مباراة البرازيل والارجنتين

وجاء اعلان معلقي المباراة مريحا للجماهير العربية بعد حالة من الغضب ماضيا بعد تردد أخبار تفيد بوجود معلق واحد وهو يوسف سيف وهو ما يعتبره البعض غير مناسبا للقاء ولكن تم التأكيد بتعليق الشوالي وحفيظ دراجي.

ويعتبر اللقاء مجسدا لعداوة تاريخية وكروية ومعركة في عدد من المباريات التي شهدت منازعات وقد شهدت مباراة قبل ذلك طرد خمس لاعبين والآن للمرة الثالة والثلاثين في كوبا أمريكا يتواجه الفريقين

ورفض أبو تريكة توجيه الانتقاد ليونيل ميسي مؤكدا أنه قائد للمنتخب وقائد عظيم ولاليت الجميع مثله داخل وخارج الملعب في كرة القدم ولكن بالنسبة له المفاجأة هى فوز الأرجنتين اليوم