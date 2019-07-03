بأهداف رائعة: ملخص مباراة البرازيل والارجنتين 2-0 والسامبا تصعد إلي نهائي كوبا أمريكا

ملخص مباراة الارجنتين والبرازيل في كوبا أمريكا، حيث يلتقي منتخبي البرازيل والارجنتين في كلاسيكو الكرة الأرضية على الأراضي البرازيلية في أطار الدور قبل النهائي من كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل، وستكون تلك المواجهة منتظرة بشكل كبير من جميع محبي كرة القدم في العالم، خاصة أنها أحد اهم المباريات الكلاسيكية على مستوى المنتخبات.

ستكون صباح اليوم الرابع من شهر يوليو، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف يتوفيت العاصمة المصرية القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف ليلاً بتوقيت غرينتش، المباراة ستكون منقولة عبر قناة بي ان سبورت ماكس تعليق كلاً من المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي والمعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

ويعول منتخب الارجنتين في تلك المباراة على نجمه وقائده ليونيل ميسي الذي يمر بفترة صعبة في تلك البطولة، كما يعتمد الفريق على مهاجم مانشستر سيتي كون أجويرو، بينما سيكون اعتماد منتخب البرازيل على كلاً من لاعب برشلونة فيليب كوتينهو بالإضافة إلي كلاً من خيسوس وفيرمينهو في خط الهجوم في لقاء من المنتظر أن يكون مشتعلاً.

من المحتمل أن يكون دي ماريا وديبالا أوراق مهمة للمنتخب الأرجنتني على دكة البدلاء وسيكون هناك تراجع كبير من التانجو خلال تلك المواجهة كحال المباريات السابقة، خاصة أن الهجمات المرتدة وضحت أنها السلاح الفعال للمنتخب الأرجنتيني خلال المواجهات السابقة، يعود لاعب وسط ريال مدريد الأسباني والمنتخب البرازيلي، كاسيميرو إلي صفوف السامبا خلال مباراة اليوم بعد غيابه عن مباراة باراجواي السابقة، وقد شكل كاسميرو مع لاعب برشلونة الشاب “أرثر” ثنائية قوية كانت سبباً في فوز المنتخب البرازيلي بنتيجة عريضة على منتخب بيرو.

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من المتوقع ان يحضر نيمار داسيلفا نجم المنتخب البرازيلي في المدرجات، ويغيب نيمار عن صفوف البرازيل في تلك البطولة بعد تعرضه لإصابة في مباراة ودية للمنتخب البرازيلي أمام المنتخب القطري قبل بداية البطولة مباشرة وتم تعويضه بلاعب نادي تشيلسي ويليان، البرازيل صاحبة أقوى دفاع في البطولة ستكون عصية على الفريق الأرجنتيني الذي كان سجله في المواجهات الرسمية الأخيرة أمام المنتخب البرازيلي غير جيد، كما أن ليونيل ميسي لم يحرز أى هدف رسمي في شباك منتخب السامبا حتى الآن.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي: في حراسة المرمى: أليسون، اما في الدفاع: أليكس ساندرو – ماركينيو – تياجو سيلفا – داني ألفيش، وفي خط الوسط: إيفرتون – كاسيميرو – آرثر، وثلاثي الهجوم: كوتينيو – جابرييل جيسوس – فيرمينو.

ملخص مباراة البرازيل والارجنتين