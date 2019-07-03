الآن: نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم في نصف نهائي الكوبا وتألق ميسي لم يكن كافيا

نقدم لكم نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم في نصف نهائي كوبا أمريكا وملخص أحداث اللقاء كتابيا، يتابع الملايين حول العالم اليوم قمة كبيرة للغاية تجمع بين السيليساو البرازيلي راقصي السامبا وبين راقصي التانجو المنتخب الأرجنتيني في مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 والمقامة في دولة البرازيل والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق اللقب الغائب لاسيما بعد الدعم الجماهيري الكبير في كل لقاء.

مباراة البرازيل والارجنتين

وفي سهرة كروية ممتازة تنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين عند دقات الثالثة والنصف من فجر يوم الأربعاء الثالث من يوليو، حيث يتم نقل المباراة على قنوات بي ان ماكس الثالثة والرابعة بتوفير معلقين رائعين ألا وهما حفيظ دراجي وعصام الشوالي وذلك في اهتمام كبير بسبب نوعية المباراة بما فيها من ندية واثارة وتحدي منتظر.

مباراة الارجنتين والبرازيل

وتحدث نجم مباراة البرازيل في دور الثمانية لاعب ليفربول أليسون بيكر حارس المرمى عن هذا اللقاء مؤكدا أن زملائه جاهزون لكل السناريوهات المحتلمة خلال هذا اللقاء، حتى وان تكرر سيناريو مباراة باراجواي ولكنهم سيعملون بكل جهد من أجل انهاء المباراة في وقتها الأصلي والوصول للمباراة النهائية التي يحلمون بها

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين

ويأمل عشاق ومحبي التانجو الأرجنتيني أن يتمكن رفقاء ميسي تحت قيادته من العبور والوصول للنهائي وكسر العقدة الأخيرة بعدم الفوز بالبطولة وخسارة النهائي في مرتين في السنوات القليلة الماضية بركلات الترجيح.

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تشكيل البرازيل في لقاء المتعة والقمة: أليسون بيكر- تياجو سيلفا – ماركينيوس – دانييل ألفيس – فيليبي لويس – كاسيميرو – أرتور ميلو – ايفرتون – فيليبي كوتينيو – جابرييل جيسوس – روبرتو فيرمينو.

وصول الفريقين الآن لملعب المباراة ولحظات من غرف الملابس قبل دخول اللاعبين إليها وبداية الاستديو التحليلي لمباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر روابط متعددة

اللاعبون الآن باثارة واستقبال حافل وبشدة يدخلون لأرض المعلب تباعا، عمليات احماء ونظرات ثقة مختلطة بترقب من بعض الحضور والآخرون يهتفون بالتشجيع والجميع في انتظار بداية 90 دقيقة من الممكن أن تمتد لوقت اضافي هذه المرة

وتنوعت آراء الجماهير العربية حول مستوى الأرجنتين ومن صاحب اللقب تمنى البعض لميسي أن يتوج بها ولكنهم انتقدوا مستواه خلال الأربع مواجهات الماضية وتوقع البعض ذهاب المباراة لركلات الجزاء في النهاية ولكن المعظم توقعوا أن البطولة من نصيب السيليساو