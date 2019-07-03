الكأس تتمنع مجددا على ميسي .. البرازيل تفوز على الارجنتين بهدفين في نصف نهائي كوبا امريكا

عقدة الاسطورة ليونيل ميسي تتواصل بعد أن خرج منتخب بلاده على يد البرازيل بنتيجة 2-0 في قبل نهائي كوبا امريكا 2019 على ملعب الماراكانا، سجل المهاجم خيسوس الهدف الاول للسامبا في الدقيقة 19 وبعدها حاول المنتخب الارجنتيني تعديل النتيجة وسنحت لهم أكثر من فرصة محققة ولكن الحظ لم يقف بجانبهم،وفي الدقيقة 71 يسجل فيرمينو الهدف الثاني بعد أن راوغ المهاجم خيسوس مدافعي التانجو بمهارة عالية قبل أن يضعها أمام روبرتو ليسكنها الشباك معلناً صعود البرازيل لنهائي البطولة التي تقام على أراضيها.

تشكيلة البرازيل التي ستبدأ مواجهة الأرجنتين بعد قليل، أليسون حارس ليفربول، ألفيس “باريس سان جيرمان” تياغو سيلفا، ماركينويس، ساندرو “ظهير أيسر يوفنتوس”، وفي الوسط أرثر نجم برشلونة، كامسيرو نجم الريال، كوتينهو، فيرمينهو، جابريل خيسوس.