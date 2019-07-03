ملخص مباراة البرازيل والارجنتين 2-0 وأهداف خيسوس وفيرمنيهو تحسم التأهل

ملخص نتيجة مباراة البرازيل والارجنتين اليوم في قبل نهائي كوبا امريكا، الارجنتين والبرازيل مواجهة كاسيكيكة معتادة في كرة القدم اللاتينية خلال بطولة كوبا امريكا او عبر تصيفيات أمريكا الجنوبية للمونديال، وكان المنتخب الأرجنتيني قد تأهل إلي هذا الدور أولاً من خلال حلوله في المركز الثاني في مجموعته بعد هزيمة أمام كولومبيا وتعادل أمام باراجواي وفوز على المنتخب القطري بهدفين دون رد، وبعد ذلك الفوز في دور الثمانية على منتخب فنزويلا بهدفين دون رد في مباراة لم تكن سهلة على رفاق ميسي وعشاق التانجو، خاصة في ظل اقتراب فنزويلا من تعديل النتيجة اكتر من مرة.
أما المنتخب البرازيل قد تأهل إلي هذا الدور بداية من تصدر مجموعته “المجموعة الاولى” بعد تحقيقة 7 نقاط، من خلال فوزه في مباراة الأفتتاح على بوليفيا بثلاثية نظيفة، ومن ثم تعادله سلبياً مع المنتخب الفنزويلي، وفوزه العريض على بيروم بخماسية نظيفة، والتعادل سلبياً مع باراجواي والوصول لركلات الترجيح وتألق حارس المرمي اليسون وصعود البرازيل لقبل النهائي بالحفاظ على الشباك نظيفة في الأربع مباريات التي لعبها المنتخب البرازيلي.
كانت هناك حالة من الشحن من قبل الصحف البرازيلية والأرجنتينية قبل بداية اللقاء، حالة الشحن هذه أدت إلي أعمال عنف كان على أثرها القبض على العديد من المشجعين من الطرفين من قبل الشرطة البرازيلية، المباراة ساخنة للغاية قبل بدايتها، فكيف ستكون على أرضية الميدان، هذا ما سنعرفة عند بداية مباراة البرازيل والأرجنتين.
جاء تشكيل الأرجنتين كالتالي: في حراسة المرمى: أرماني، أما الدفاع: تاليافيكو – بيتزيلا – نيكولاس أوتاميندي – فويث، وفي خط الوسط: باريديس – أكونيا – دي باول وثلاثي الهجوم: أجويرو – لاوتارو مارتينيز – ميسي.
ملخص مباراة البرازيل والأرجنتين
- الأستوديو التحليلي للمباراة يقدمه أيمن جادة، ويحلل المباراة كلاً من التونسي طارق ذياب والمصري محمد أبو تريكة ، والمغربي يوسف شيبو.
- مداخيل التذاكر في لك المباراة وصلت إلي 8 مليون دولار ما يقارب من 30 ريال برازيلي.
- البرازيل لم تخسر أى بطولة لكوبا امريكا نظمت على ميدانها فهل سيكون ميسي ورفاقة أصحاب المفاجاة، اما البرازيل ستواصل عادتها وتصعد للنهائي.
- بدأت المواجهة الآن ومحاولات هجومية واستحواذ برازيلي من البداية وتراجع أرجنتيني، ويبدو أن البرازيل عازمة على تحقيق الفوز بالمواجهة.
- أفضلية تاريخية للأرجنتين على السليساو، لكن الأفضلية في القرن الحالي للمنتخب البرازيلي واضحة بشكل كبير حتي الآن.
- مرور 10 دقائق الآن ولا يزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين حتي الآن، وسط سيطرة برازيلية.
- في الدقيقة 19 جابريل خيسوس يسجل الهدف الأول للبرازيل في الدقيقة 19.
- كورة في العارضة عن طريق أجويرو، وانفراد ضائع عن طريق نفس اللاعب.
- نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب البرازيلي بهدف نظيف وسط محاولات فاشلة لمنتخب الارجنتين للتعديل.
- بداية الشوط الثاني من اللقاء الآن بنفس تشكيلة الشوط الأول للفريقين.
- ميسي يسدد في القائم في الدقيقة 52 من المباراة
- ميسي يسدد ضربة حرة مباشرة ويتصدي لها اليسون.
- البرازيل تسجل الهدف الثاني عن طريق فيرمينهو في الدقيقة 73.
- نهاية المباراة بفوز البرازيل على الأرجنتين بهدفين دون رد.