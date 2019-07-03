نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم في كوبا أمريكا تنتهي بفوز البرازيل بهدفين دون رد

إنتهت نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم، في مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، بفوز المنتخب البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد، وسجل أهداف البرازيل اليوم، كل من اللاعب خيسوس غابرييل، في حدود الدقيقة التاسعة عشر من شوط المباراة الأول، لينتهي الشوط الأول من المواجهة بتقدم السامبا بهدف دون رد، وفي شوط المباراة الثاني، سجل مهاجم ليفربول روبيرتو فيرمينو، ثاني أهداف البرازيل اليوم في حدود الدقيقة 71 من الكلاسيكو، لتنتهي الأمور بفوز المنتخب البرازيلي، بنتيجة هدفين دون رد، ليتأهل البرازيل إلى موعد مباراة نهائي كوبا أمريكا 2019.

ملخص أحداث مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم

الآن دخول لاعبي المنتخبين إلى الملعب من أجل الإحماء ابدني.

نهاية لاعبي المنتخبين من الإحماء والعودة إلى غرف الملابس.

من جديد الآن دخول لاعبي التانجو والسامبا إلى الملعب.

الآن النشيد الوطني للمنتخبين.

بداية مباراة البرازيل والأرجنتين مباشرة الان



من تتوقع أن يتأهل إلى النهائي.

يتواجد في التعليق على متابعة مباراة البرازيل والأرجنتين الان، كل من المعلق حفيظ الدراجي والمعلق عصام الشوالي.



الكرة مع المنتخب البرازيل في الدقائق الأولى.

فرصة لمنتخب البرازيل يبعدها الحارس، لكن الحكم يشير إلى تسلل.

التعادل السلبي مستمر بين المنتخبين، بعد مرو ربع ساعة من كلاسيكو الأرض.



هدف البرازيل الأول

سجل أول أهداف البرازيل اللاعب غابرييل خيسوس في الدقيقة 19 من المباراة.

تقدم البرازيل على الأرجنتين بهدف دون رد بعد مرور عشرون دقيقة من المواجهة.

الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول. “الوقت البديل من الشوط الأول. تقدم البرازيل بهدف مستمر.



نهاية شوط المباراة الأول

انتهت نتيجة مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين ألان في شوط المباراة، بتقدم المنتخب البرازيلي بنتيجة هدف دون رد، وسجل هدف البرازيل في شوط اللقاء الأول اللاعب غابريل خيسوس، ليتأجل الحسم إلى مجريات شوط المباراة الثاني من مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين الآن.

بداية مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين مباشرة الان.

تقدم البرازيل بهدف دون رد.

فرصة من منتخب الأرجنتين والحارس البرازيلي يتصدى للكرة.

فرصة من منتخب البرازيل عن طريق كونتينهو، والكرة فوق المرمى.

فرصة خطيرة من منتخب الأرجنتين عن طريق ليونيل ميسي، والكرة تضرب في القائم.

منتخب الأرجنتين يبحث عن هدف التعادل في هذه الأثناء.

هدف البرازيل الثاني

سجل هد ف البرازيل الثاني اللاعب ربيرتو فيرمينو في الدقيقة 71 من المباراة.

تقدم البرازيل بهدفين دون رد.

ضربة خطأ للمنتخب الأرجنتيني في تنفيذ ليونيل ميسي والكرة إلى الركنية

ركنية لمنتخب الأرجنتين تلعب دون خطورة

الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة

الوقت البديل من المباراة.

نهاية الكلاسيكو.

انتهت نتيجة المباراة بفوز البرازيل بهدفين دن رد، ليتأهل منتخب السامبا إلى مباراة نهائي كوبا أمريكا 2019.

بداية مباراة البرازيل والأرجنتين في مباراة الكلاسيكو، ستنطلق ابتداء من الساعة 00.30 من صبيحة يوم الأربعاء، الذي يصادف الساعة 01.30 بتوقيت كل من المغرب وتونس والجزائر، وفي الساعة 02.30 فجرا بتوقيت مصر المحلي، وفي تمام 03.30 فجرا بتوقيت كل من مكة المكرمة والدوحة، ومتابعة نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين مباشرة، ستنطلق في تمام الساعة 04.30 صباحا بتوقيت الإمارات وعمان المحلي.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين مباشرة اليوم، ستكون هي قناة بي إن سبورت أش دي ماكس 3 و4، وسيتواجد في التعليق على متابعة نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين ، “في لقاء كلاسيكو اليوم”، كل من المعلق حفيظ الدراجي، على القناة الصوتية الأولى، وعلى القناة الصوتية الثانية، سيتواجد المعلق عصام الشواسي.