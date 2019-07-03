نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم الأربعاء 3-7-2019 في نصف نهائي كوبا أمريكا

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو ملعب “مينيراو” بمدينة “بيلو هوريزونتي”، حيث اللقاء الذي يجمع بين البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة البرازيل ضد الأرجنتين اليوم الأربعاء الموافق 3-7-2019 في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

وستكون مباراة البرازيل ضد الأرجنتين مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بس أن ماكس HD3، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

ترقب جماهيرية كبير لكلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين اليوم في واحدة من أقوي مباريات كرة القدم، حيث يتوقع الجميع أن تشهد المباراة الكثير والكثير من الإثارة والمتعة في ظل وجود الكثير من اللاعبين أصحاب المهارات العالية، وعلي رأسهم ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين.

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تضم تشكيلة البرازيل اليوم أمام الأرجنتين كلا من: حراسة المرمى: أليسون، اما في الدفاع: أليكس ساندرو – ماركينيو – تياجو سيلفا – داني ألفيش، وفي خط الوسط: إيفرتون – كاسيميرو – آرثر، وثلاثي الهجوم: كوتينيو – جابرييل جيسوس – فيرمينو.

كما جاءت تشكيلة الأرجنتين اليوم أمام البرازيل كالتالي: آرماني، فويث، بيزيلا، أوتاميندي، تاجليافيكو، دي بول، باريديس، أكونيا، ميسي، مارتينيز، أجويرو.

نزول الفريقين إلي أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء وسط تشجيع كبير من الجماهير الحاضرة بقوة إلي ملعب المباراة لمساندة الفريقين خلال هذه المباراة المثيرة.

نتيجة مباراة البرازيل والأرجنتين