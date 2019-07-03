شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب مكافأة الصعود لدور الـ16 بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، صرف مكافآت فورية للاعبى المنتخب الوطنى الأول بقيادة خافيير أجيرى، بعد التأهل إلى دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا 2019، كأول المجموعة الأولى.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب على مبلغ 50 ألف جنيه وفقًا للائحة المكافآت الداخلية الخاصة بالفريق، قبل مباراة السبت المقبل فى دور الـ16 بالكان، ولم يتم يتحدد طرفها الثانى حتى الأن.. وتنص لائحة الفريق على الحصول على 50 ألف جنيه لكل لاعب فى حالة التأهل إلى دور الـ16 على أن تزيد المكافأة بنسبة 50% مع الصعود لكل دور حتى المباراة النهائية، على أن يحصل اللاعبون على إجمالى ما تم صرفه من مكافآت فى حالة الفوز باللقب القارى للمرة الثامنة فى تاريخ الفراعنة.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أي هدف في 3 مباريات.

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وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفي الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.

ونجح المنتخب في الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين في 2017 و1994 لكن في الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.