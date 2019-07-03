شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطائرة فى مواجهة بيلاروسيا فى بطولة تشالنجر بسلوفينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأربعاء منتخب مصر للكرة الطائرة الأول نظيره بيلاروسيا فى إطار أولى مواجهات بطولة تشالنجر التى تستضيفها سلوفينيا وتستمر حتى يوم 7 يوليو الجارى .

ومن المقرر أن يحصل منتخب فراعنة الطائرة على راحة غدًا قبل أن يلتقى كوبا الجمعة، حيث تقام البطولة بمشاركة 6 منتخبات مقسمة على مجموعتين .

وكان منتخب مصر قد خاض معسكرًا مغلقًا فى هولندا وسلوفينا قبل انطلاق البطولة ويرأس البعثة أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى للإتحاد والقائمة بأعمال الرئيس .

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وتضم بعثة المنتخب كلاً من اللاعبين، أحمد صلاح وهشام سرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف ومحمد عادل ومحمد محسن ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى مصطفى دبشة وعمر نجيب وأحمد يوسف وأحمد سعيد وأحمد عبد العال درونكة وأحمد عبد العال .

يذكر أن منتخب الطائرة تأهل مؤخرًا إلى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب أغسطس المقبل بالفوز بالمركز الأول، فى التصفيات التى أقيمت فى كينيا مؤخرًا.

وكان عبد الدايم أشار فى وقت سابق إلى أن مشاركة منتخب مصر فى بطولة التشالنجر، جاءت حسب ترتيب مصر فى أفريقيا، حيث تحتل المركز الأول بدعم من الدكتور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة .