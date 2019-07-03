محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نقدم لكم "ملف" لأبرز أحداث يوم الثلاثاء 2 من شهر يوليو، والتي جاء أبرزها تحديد منافس مصر في دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2019.
محمود جنش يطير إلى ألمانيا للعلاج من "وتر اكيلس"
نجم الجزائر يوضح حقيقة مفاوضاته مع الأهلي والزمالك
أول رد من أبوريدة على أزمة وردة.. وضغط اللاعبين على الاتحاد
مفاجأة عالمية في ستديو "تايم سبورتس" لتحليل مباراة مصر بدور الـ 16 للكان
بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة.. رسميًا.. مصر تواجه جنوب أفريقيا في دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا
أمم أفريقيا.. تونس تتأهل بثلاث نقاط.. ومالي تتصدر بإسقاط أنجولا
خاص.. جلسة بين الأهلي وهيدرسفيلد خلال 48 ساعة من أجل رمضان صبحي
تعرف على مواجهات دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا 2019
3 مباريات صعبة.. طريق مصر إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019
مدحت شلبي منتقدًا أحمد ناجي: "انت كمان بتقبض فلوس من المنتخب"
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الثلاثاء.. رسائل أبو ريدة.. شلبي ينتقد ناجي.. ومنافس مصر بالكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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