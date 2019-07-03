بالفيديو.. البرازيل تتقدم على الأرجنتين بهدف في الشوط الأول للسوبر كلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة: تقدم المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني بهدف في الشوط الأول لمباراة السوبر كلاسيكو المقامة حاليا على ملعب "جوفيرنادور ماجاليس" في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019. جاء الهدف في الدقيقة الـ18 عن طريق جابرييل جيسوس، بعدما استغل المهاجم تمريرة روبيرتو فيرمينو داخل المنطقة بعد مجهود رائع من دانييل ألفيز، ليودعها بسهولة في مرمى الأرجنتين.

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