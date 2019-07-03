مدحت شلبي منتقدًا أحمد ناجي: "انت كمان بتقبض فلوس من المنتخب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد الإعلامي مدحت شلبي، مقدم البرامج في "نايل سبورت"، أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر، بعد التصريحات التي أدلى بها بسبب الانتقادات الموجهة للفراعنة.

وكان ناجي رد على الانتقادات الموجهة للمنتخب في تصريحات لـ"تايم سبورتس" قائلا: "الإعلاميون يتقاضون رواتبهم مقابل الكلام، وكل شخص له وجهة نظر ولا يمكن أن تمنعه".

وقال شلبي عبر برنامجه "مساء الأنوار": "أحمد ناجي خانه التوفيق واندفع بدون أي داع، يجب أن تعلم أن عملك محل إشادة ونقد، كما تسعد بالإشادة عليك أن تتحمل النقد".

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وأضاف: "لا يصح أن يدلي أحمد ناجي بتلك التصريحات، هذا الأمر لا يليق، أنت تعمل في المنتخب أيضًا حتى تقبض (فلوس) وليس لوجه الله".

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى لـ"كان 2019" بالعلامة الكاملة وبدون استقبال أي هدف، بعد الفوز على كل من زيمبابوي (1-0)، الكونغو الديموقراطية (2-0)، وأوغندا (2-0).

ويواجه المنتخب المصري نظيره الجنوب أفريقي مساء السبت المقبل في دور الـ16، وصعد البافانا البافانا عن المجموعة الرابعة ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.