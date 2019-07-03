ميسي يودع كوبا أمريكا.. البرازيل إلى النهائي بإسقاط الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني بنتيجة (2-0)، في السوبر كلاسيكو الذي أقيم على ملعب جوفيرنادور ماجاليس" صباح الأربعاء، في نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة على أراضي السيليساو.

حملت ثنائية البرازيل توقيع كل من جابرييل جيسوس وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين 19 و71 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، يصل منتخب السامبا إلى نهائي كوبا أمريكا، لينتظر الفائز من تشيلي وبيرو.

كتبت الهزيمة إخفاقًا جديدا للنجم ليونيل ميسي مع الأرجنتين، ليستمر قائد التانجو بلا ألقاب دولية بعد إتمام عامه الـ32 قبل عدة أيام.

ملخص المباراة:

الدقائق الـ5 الأولى، شهدت استحواذ وسيطرة من جانب المنتخب البرازيلي على مجريات الأمور أملا في خطف هدف مبكر، وسط غياب هجومي للأرجنتين.

وفي الدقيقة 9، أشهر حكم المباراة أول بطاقة صفراء في وجه تاجليافيكو لاعب الأرجنتين بعد عركلة مهاجم البرازيل جيسوس.

وشهدت الدقيقة 12 أول محاولة من جانب الأرجنتين عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء من باريديس، لكن مرت بجوار قائم أليسون بسلام.

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وفي الدقيقة الـ18، افتتح المنتخب البرازيلي التسجيل عن طريق جابرييل جيسوس، بعدما استغل المهاجم تمريرة روبيرتو فيرمينو داخل المنطقة بعد مجهود رائع من دانييل ألفيز، ليودعها بسهولة في مرمى الأرجنتين.

كاد أن يأتي هدف التعادل للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الـ30 بعدما أرسل ميسي عرضية داخل منطقة الجزاء حولها أجويرو برأسه تجاه المرمى لكنها ارتطمت بالعارضة الأفقية، قبل أن يشتتها الدفاع البرازيلي خارج المنطقة.

بداية قوية من جانب الأرجنتين في الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني، وكاد مارتينيز أن يسجل هدف التعادل من تسديدة قوية لكن أليسون يمسك بالكرة.

ومرر جيسوس كرة رائعة داخل منطقة الجزاء بعد فاصل مهاري لكوتينيو، لكن تسديدة لاعب برشلونة تمر أعلى عارضة الأرجنتين في الدقيقة 55.

وسدد ليونيل ميسي كرة قوية من الجانب الأيسر، لكن اصطدمت بالقائم، وعادت له مرة أخرى، لكن مرت بسلام على مرمى البرازيل في الدقيقة 57 من أحداث المباراة.

وفي الدقيقة الـ71، سجل المنتخب البرازيلي الهدف الثاني بعدما انطلق جابرييل جيسوس بالكرة داخل منطقة الجزاء مراوغا أكثر من لاعب، ليمرر الكرة إلى روبيرتو فيرمينو الذي حوّل الكرة في الشباك الخالية من الحارس.

تشكيل البرازيل: أليسون، ألفيز، سيلفا، ماركينيوس، ساندرو، آرثور، كاسيميرو، كوتينيو، إيفرتون، جيسوس، فيرمينو.

تشكيل الأرجنتين: آرماني، فويث، بيزيلا، أوتاميندي، تاجليافيكو، دي بول، باريديس، أكونيا، ميسي، مارتينيز، أجويرو.

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