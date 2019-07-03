أمريكا تتأهل إلى نهائي كأس العالم للسيدات

بلغ المنتخب الأمريكي حامل اللقب، المباراة النهائية الثالثة تواليا بفوزه على نظيره الإنجليزي 2-1 الثلاثاء، في الدور نصف النهائي للنسخة الثامنة من كأس العالم للسيدات 2019 في فرنسا.

وتدين الولايات المتحدة بفوزها إلى كريستن بريس وأليكس مورغان اللتين سجلتا الهدفين في (د.10 و31)، وحارسة مرماها أليسا نايهير التي تصدت لركلة جزاء في (د.84)، انبرت لها ستيفاني هوتون وأهدرت فرصة إدراك التعادل بعدما سجلت مواطنتها ألين وايت الهدف الوحيد لمنتخب بلادهما في (د.19).

وتعد هذه المرة الخامسة التي تبلغ فيها الولايات المتحدة النهائي، حيث توجت أعوام 1991 و1999 و2015 وحلت وصيفة عام 2011.

في المقابل، فشلت إنجلترا للمرة الثانية تواليا في تخطي دور الأربعة بعدما حلت ثالثة في نسخة 2015.

وتلتقي الولايات المتحدة في النهائي، الأحد المقبل، في ليون، مع هولندا أو السويد اللتين تلتقيان غدا الأربعاء على الملعب نفسه.