رياضة | منسق صن داونز يحذر الفراعنة من جنوب أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منسق صن داونز يحذر الفراعنة من جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر خالد علي منسق فريق صن داونز الجنوب أفريقي منتخبنا الوطني من منتخب جنوب أفريقيا الذي سيواجهه السبت المقبل في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال علي في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر :"منتخب جنوب أفريقيا ليس في مستواه في البطولة ومن الممكن أن يتحسن مستواه أمام مصر".

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وأضاف :"يجب أن يحذر منتخب مصر من بيسي ساو لاعب جنوب أفريقيا وحارس مرماهم ليس في مستواه المعهود".

وتابع :"لو كانت تعادلت أنجولا اليوم مع مالي كانت جنوب أفريقيا ستكون خارج البطولة ولن تفرط في التأهل لدور الثمانية".

واختتم علي تصريحاته قائلاً :"أتوقع فوز مصر على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين لو لعبت بمستواها المعهود".