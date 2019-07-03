رياضة | تشكيل الأرجنتين الرسمي أمام البرازيل.. لايف Plus مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر

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أعلن سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين تشكيل نجوم التانجو لمواجهة البرازيل في المباراة التي ستجمع الفريقين بعد قليل ضمن منافسات نصف نهائي كوبا أمريكا.

وضم تشكيل الأرجنتين كلا من :-

حراسة المرمى : أرماني

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خط الدفاع : فويث - بيزيلي - أوتامندي - تاجليفيكو

خط الوسط : دي بايول - باراديس - أكونا

خط الهجوم : ميسي - مارتينيز - أجويرو.

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