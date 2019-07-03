اونلاين | مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين بث مباشر barzil vs Argentina رابط yalla shoot لايف beINSPORTS المجانية

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مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر يلا شوت، ضمن مبارايات الدور نصف النهائي لبطولة كوبا امريكا 2019، كورة لايف مباراة البرازيل والارجنتين بث مباشر، تأهل منتخب البرازيل لنصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة (3-4)، وتخطى أصحاب الأرض دور المجموعات بعد تصدرهم للمجموعة الأولي برصيد سبع نقاط، جمعوهم من انتصار أمام منتخب بوليفيا بثلاث أهداف نظيفة، ثم تعادل أمام فنزويلا بدون أهداف، وحقق الفوز على حساب منتخب بيرو بخماسية نظيفة، بينما تأهل راقصي التانجو إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد تحقيق الفوز على منتخب فنزويلا بهدفين نظيفين في ربع النهائي، ونجح راقصي التانجو في حصد أربع نقاط من خلال مشوارهم في دور المجموعات، من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد، ثم تعادل أمام باراجواي بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب قطر بهدفين نظيفيين.

البرازيل تتقدم بهدف مبكر

تقدم المنتخب البرازيلي مع غريمه منتخب الأرجنتين بهدف دون رد أحرزه اللاعب غابرييل خيسوس في الدقيقة 19 من عمر المباراة المقامة حالياً ضمن فى الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، على ملعب "جريميو أرينا" بالبرازيل .

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تشكيل البرازيل كاملا كالآتى:

المرمى: أليسون، والدفاع: دانى ألفيش – تياجو سيلفا – ماركينيوس – أليكس ساندرو، والوسط: كاسيميرو – آرثور – إيفرتون، والهجوم: كوتينيو – جابريال خيسوس – فيرمينو.

تشكيل الأرجنتين كالآتى:

المرمى: أرمانى، والدفاع: فويث – بيتزيلا – نيكولاس أوتاميندى – تاليافيجو، والوسط: باريديس – أكونيا – دى باول، والهجوم: ميسى – لاوتارو مارتينيز – أجوير.