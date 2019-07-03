اونلاين | رابط مباراة البرازيلYALLA SHOOT مشاهدة مباراة البرازيل والارجنيتن بث مباشر يلا شوت الجديد (هدف messi vs coutinho) ماتش ا

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موعد مباراة البرازيل والأرجنتين اليوم الأربعاء 3-7-2019:



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القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين اليوم الأربعاء 3-7-2019:



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تشكيلة البرازيل المتوقعة:

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حراسة المرمي: أليسون.

خط الدفاع: فيليبي لويس – تياجو سيلفا – ماركينيوس – داني ألفيش.

خط الوسط: كاسيميرو – أرثر.

خط الهجوم: إيفرتون سواريس – فيليبي كوتينيو – جابرييل جيسوس – روبرتو فيرمينو.



تشكيلة الأرجنتين المتوقعة:



حراسة المرمى: فرانكو أرمانى

خط الدفاع: تاجليفيكو – فويث – بيتزيلا – أوتامندى

خط الوسط: دى بول – باريديس – أكونيا

خط الهجوم: ميسى – أجويرو – لاوتارو مارتيني.



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