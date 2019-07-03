اونلاين | بث مباشر: مشاهدة مباراة البرازيل والارجنتين اليوم الأربعاء 3 / 7 / 2019 YOUTUBE beIN رابط يلا شوت ماتش البرازيل KORA MES

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مشاهدة مباراة البرازيل والأرجنتين يوم الأربعاء 2-7-2019 بث مباشر عبر رابط يلا شوت yalla shoot ، حيث يحتضن ملعب مينيراو مباراة من العيار الثقيل بين المنتخب البرازيلي وغريمه التقليدي منتخب الأرجنتين، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019.

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حجز منتخب البرازيل مقعده في نصف نهائي كوبا أمريكا بعد أن فاز على منتخب باراجواي بركلات الترجيح بنتيجة (3-4)، وتخطى أصحاب الأرض دور المجموعات بعد تصدرهم للمجموعة الأولي برصيد سبع نقاط، جمعوهم من انتصار أمام منتخب بوليفيا بثلاث أهداف نظيفة، ثم تعادل أمام فنزويلا بدون أهداف، وحقق الفوز على حساب منتخب بيرو بخماسية نظيفة.

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بينما تأهل منتخب الأرجنتين إلى نصف نهائي كوبا أمريكا بعد تحقيق الفوز على منتخب فنزويلا بهدفين نظيفين في ربع النهائي، ونجح راقصي التانجو في حصد أربع نقاط من خلال مشوارهم في دور المجموعات، من هزيمة أمام المنتخب الكولومبي بهدفين دون رد، ثم تعادل أمام باراجواي بهدف لمثله، وفوز على حساب منتخب قطر بهدفين نظيفيين.

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سوف تنطلق أحداث المباراة النارية بين البرازيل والأرجنتين في تمام الساعة الثانثة والنصف فجر يوم الأربعاء، وفي الساعة الثالثة والنصف فجر الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية وقطر والعراق، وفي الساعة الرابعة والنصف فجر الأربعاء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

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يحتض ملعب مينيراو الكلاسيكو العالمي بين البرازيل والأرجنتين، كما سيتم نقل أحداثه مباشرة من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، وهي الناقل الرسمي لكوبا أمريكا 2019 في الوطن العربي والشرق الأوسط، وذلك عبر قناة بي إن سبورتس ماكس إتش دي ثري beIN SPORTS Max HD 3 .

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سيبدأ المنتخب البرازيلي بقيادة مدربه ليوناردو تيتي بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أليسون، خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش، خط الوسط: كاسيميرو - أرثر، خط الوسط الهجومي: إيفرتون سواريس - فيليبي كوتينيو - جابرييل جيسوس، الهجوم الصريح: روبرتو فيرمينو.

بينما سيبدأ ليونيل سكالوني مدرب راقصي التانجو بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: فرانكو أرماني، خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو - نيكولاس أوتامندي - جيرمان بيزيلا - ميلتون كاسكو، خط الوسط: أنخل دي ماريا - جيوفاني لو تشيلسو - لياندرو باريديس - روبيرتو بيريرا، خط الهجوم: سيرجيو أجويرو- ليونيل ميسي.