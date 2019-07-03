اونلاين | كورة أون لاين HD مشاهدة مباراة الأرجنتين والبرازيل بث مباشر ON LINE يلا شوت MATCH أسرع رابط الأرجنتين الآن FULL LIVE

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يقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" مباراة الارجنتين والبرازيل brazil اليوم الاربعاء ضمن مبارايات نصف النهائي لبطولة كوبا امريكا cupa2019 ,ويسعى المنتخب البرازيلي اصحاب الارض والجمهور بالفوز على منتخب الارجنتين للوصول الى نهائي البطولة التي تذاع على bein sport وكورة ستار لايف live youtube ويصل الى النهائي ليلاقي الفائز من مباراة تشيلي وبيرو الذي فاز على منتخب الاورجواي في مفاجاة كبيرة فيكوباامريكا cupa2019 مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل brazil في كوبا أمريكا2019

وقد صعد المنتخب الارجنتيني بعد الفوز على نظيره فنزويلا بهدفين مقابل لاشئ وكانت على yalla shoot يلا شوت حصري ويلا شوت الجديد .

موعد مباراة الارجنتين والبرازيل brazil والقنوات الناقلة

ستنقل مباراة البرازيل brazilوالارجنتين اليوم الاربعاء في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثالثة والنصف بتوقيت مكّة المكرّمة live youtube وفي تمام الساعة الثانية عشر ونصف بعد منتصف الليل بتوقيت تونس وستنقل عبر قنوات بي ان سبورت MAX HD3 و MAX HD4 وبصوت المعلقين خليل البلوشي وعلي محمد علي cupa2019 .

مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل brazil في كوبا أمريكا2019

التشكيل المتوقع لكلا المنتخبين البرازيل brazil والارجنتين

التكشييل المتوقع لمنتخب البرازيل امام الارجنتين

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في خط الدفاع : دانيل الفيس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - فيلبي لويس

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في خط الوسط :فيرناندينيو - أرثور - ايفرتون - جابريل جيسوس

في خط الهجوم:روبرتو فيرمينيو - فيليب كوتنيهو.

التشكيل المتوقع لمنتخب الأرجنتين أمام البرازيل brazil

في حراسة المرمى: فرانكو أرمانى

في خط الدفاع: تاجليافيكو - فويث - بيزيلا - أوتاميندى.

في خط الوسط: دى بول - باريديس - أكونيا.

في خط الهجوم: ميسى - أجويرو - لاوتارو مارتيني.

مشاهدة مباراة الارجنتين والبرازيل brazil في كوبا أمريكا2019

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